Спецстоянки в Москве украсят к Новому году

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сотрудники Администратора московского парковочного пространства (АМПП) украсят специализированные стоянки к Новому году. В залах ожидания появятся новогодние елки, а на территории стоянок – праздничная иллюминация, рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства.
"Мы просим автомобилистов не оставлять машины в неположенных местах, чтобы не осложнять дорожную ситуацию. Традиционно в декабре, в преддверии новогодних праздников, трафик на дорогах возрастает, так как многие горожане выезжают за подарками. Неправильно припаркованный автомобиль затруднит движение для других автомобилей, создаст опасность для пешеходов", – отметили в пресс-службе ГКУ "АМПП".
Новогодний декор будет соответствовать корпоративным цветам "Московского паркинга": все украшения выполнят в зеленом и белом. Праздничное оформление на стоянках появится уже в начале декабря.
В АМПП добавили также, что в новогодние праздники специализированные стоянки будут работать ежедневно и круглосуточно. При наличии документов на возврат автомобиля, забрать его можно будет в любой удобный день.
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Отметим, что наиболее популярным способом оплаты парковки среди столичных автомобилистов стало мобильное приложение "Парковки Москвы". Согласно опросам, около 90% водителей знают о том, что парковку можно оплачивать с помощью мобильного приложения. Этот же способ оплаты, по мнению 2/3 автовладельцев, является и самым удобным.
Приложение "Парковки Москвы" наиболее популярно среди молодых автомобилистов от 18 до 39 лет. При этом чем моложе респонденты, тем актуальнее для них оплата парковок с помощью гаджета. Также чаще остальных приложением пользуются горожане, которые проживают в центре города, в зоне от Бульварного кольца до Садового.
Виталий Воловатов, Анатолий Федотов
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