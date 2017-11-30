Спецстоянки в Москве украсят к Новому году

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сотрудники Администратора московского парковочного пространства (АМПП) украсят специализированные стоянки к Новому году. В залах ожидания появятся новогодние елки, а на территории стоянок – праздничная иллюминация, рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства.

"Мы просим автомобилистов не оставлять машины в неположенных местах, чтобы не осложнять дорожную ситуацию. Традиционно в декабре, в преддверии новогодних праздников, трафик на дорогах возрастает, так как многие горожане выезжают за подарками. Неправильно припаркованный автомобиль затруднит движение для других автомобилей, создаст опасность для пешеходов", – отметили в пресс-службе ГКУ "АМПП".



Новогодний декор будет соответствовать корпоративным цветам "Московского паркинга": все украшения выполнят в зеленом и белом. Праздничное оформление на стоянках появится уже в начале декабря.

В АМПП добавили также, что в новогодние праздники специализированные стоянки будут работать ежедневно и круглосуточно. При наличии документов на возврат автомобиля, забрать его можно будет в любой удобный день.

Отметим, что наиболее популярным способом оплаты парковки среди столичных автомобилистов стало мобильное приложение "Парковки Москвы". Согласно опросам, около 90% водителей знают о том, что парковку можно оплачивать с помощью мобильного приложения. Этот же способ оплаты, по мнению 2/3 автовладельцев, является и самым удобным.



Приложение "Парковки Москвы" наиболее популярно среди молодых автомобилистов от 18 до 39 лет. При этом чем моложе респонденты, тем актуальнее для них оплата парковок с помощью гаджета. Также чаще остальных приложением пользуются горожане, которые проживают в центре города, в зоне от Бульварного кольца до Садового.

Виталий Воловатов, Анатолий Федотов