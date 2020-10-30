Москва онлайн покажет, как проходят масочные рейды в общественном транспорте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. 2 ноября съемочная группа Москвы онлайн покажет, как контролеры выявляют нарушителей в автобусе.

За несоблюдение режима предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. В случае если пассажир после обращения контролера наденет маску и перчатки, его не станут штрафовать.

Смотрите прямую трансляцию 2 ноября в 8:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.