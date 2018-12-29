Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:42

Пассажиропоток метро вырос до 9,2 млн человек перед Новым годом

транспорт метро

08:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед Новым годом и Рождеством праздниками пассажиропоток Московского метрополитена достиг 9,2 миллиона человек. При этом сотрудники подземки готовы к работе в изменившихся условиях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метро.

"Все службы и подразделения работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком", – отметили в метрополитене, пояснив, что обычно по будням подземные составы перевозят свыше восьми миллионов пассажиров.

Всего с начала последней рабочей недели в году метро перевезло 37 миллионов человек. Это на 1,1 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост пассажиропотока в подземке оценивают не менее чем в 30%. В пресс-службе уточнили, что на этот раз часть горожан сменили автомобиль на поезда из-за пришедшего в Москву снегопада.

Отмечается, что перед зимними праздниками пассажиропоток в метро увеличивается на 10-15% по сравнению со среднегодовыми значениями. А в часы пик на линиях установлен минимальный технически возможный интервал движения между поездами длительностью в 90 секунд.

Ранее сообщалось, что трафик на трассах в Московской области перед Новым годом может вырасти в четыре раза. При этом интенсивность движения автомобилей будет сохраняться на протяжении нескольких часов.

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика