Пассажиропоток метро вырос до 9,2 млн человек перед Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед Новым годом и Рождеством праздниками пассажиропоток Московского метрополитена достиг 9,2 миллиона человек. При этом сотрудники подземки готовы к работе в изменившихся условиях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метро.

"Все службы и подразделения работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком", – отметили в метрополитене, пояснив, что обычно по будням подземные составы перевозят свыше восьми миллионов пассажиров.

Всего с начала последней рабочей недели в году метро перевезло 37 миллионов человек. Это на 1,1 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост пассажиропотока в подземке оценивают не менее чем в 30%. В пресс-службе уточнили, что на этот раз часть горожан сменили автомобиль на поезда из-за пришедшего в Москву снегопада.

Отмечается, что перед зимними праздниками пассажиропоток в метро увеличивается на 10-15% по сравнению со среднегодовыми значениями. А в часы пик на линиях установлен минимальный технически возможный интервал движения между поездами длительностью в 90 секунд.

Ранее сообщалось, что трафик на трассах в Московской области перед Новым годом может вырасти в четыре раза. При этом интенсивность движения автомобилей будет сохраняться на протяжении нескольких часов.