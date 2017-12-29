Стала известна возможная дата открытия станции "Ховрино" московского метро

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Станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии столичного метрополитена возможно откроют 29 декабря, заявил руководитель московской подземки Виктор Козловский.

"Ховрино" находится на месте примыкания Зеленоградской улицы к улице Дыбенко. Новая станция продлит зеленую ветку на 2,9 километра, сообщает газета "Известия".

Это станция неглубокого заложения, эскалаторов там нет, поэтому к платформе пассажиры будут спускаться по ступенькам. Планируется, что пассажиропоток станции достигнет 150 тысяч человек в сутки.

В 2018 году в Ховрино создадут крупный транспортно-пересадочный узел, в состав которой и войдет станция метро. Помимо нее, там появятся будущая железнодорожная станция Ховрино и международный автовокзал. Первый объект построят в 2019 году, второй – в 2018-м.