Международный автовокзал построят в Ховрино

Международный автовокзал вблизи станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии построят в 2018 году.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, автовокзал будет принимать региональные, междугородние, а также международные автобусные рейсы, передает пресс-служба Стройкомплекса.

"Для автобусов, приезжающих из Финляндии, "Ховрино" станет конечной станцией, – сказал Хуснуллин. В здании вокзала на площади 5 тысяч квадратных метров разместят зал ожидания, комнату матери и ребенка, кафе, магазины и помещение для обслуживания автобусов.



В 2018 году в Ховрино сформируют крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). В состав ТПУ войдет станция метро "Ховрино", которую планируют запустить до конца 2017 года, будущая железнодорожная станция Ховрино, которую построят в 2019-м году и сам международный автовокзал.

На строительство технологической части ТПУ "Ховрино" из бюджета направят 2 млрд рублей, заявил ранее первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.