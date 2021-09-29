Маршруты автобусов № 150 и 784 на Кантемировской улице временно изменятся

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Маршруты автобусов № 150 и 784 на улице Кантемировской временно изменятся в связи со строительством Юго-Восточной хорды. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 2 октября временно меняются маршруты на улице Кантемировской в связи со строительством Юго-Восточной хорды", – говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что автобусы № 150 будут ходить по Пролетарскому проспекту и улице Москворечье в обе стороны, а автобусы № 784 будут следовать по улицам Котляковской, Москворечье и Пролетарскому проспекту.

Ранее сообщалось, что с 29 сентября восстановилась работа трамвайных маршрутов № 10 и 30 по будням после 21:00 в столичном районе Строгино. Однако ремонтные работы на улице Зои и Александра Космодемьянских еще не завершены.