Маршруты автобусов № 150 и 784 на Кантемировской улице временно изменятся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Маршруты автобусов № 150 и 784 на улице Кантемировской временно изменятся в связи со строительством Юго-Восточной хорды. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"С 2 октября временно меняются маршруты на улице Кантемировской в связи со строительством Юго-Восточной хорды", – говорится в сообщении.
В департаменте пояснили, что автобусы № 150 будут ходить по Пролетарскому проспекту и улице Москворечье в обе стороны, а автобусы № 784 будут следовать по улицам Котляковской, Москворечье и Пролетарскому проспекту.
Ранее сообщалось, что с 29 сентября восстановилась работа трамвайных маршрутов № 10 и 30 по будням после 21:00 в столичном районе Строгино. Однако ремонтные работы на улице Зои и Александра Космодемьянских еще не завершены.
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