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03:28

Движение на МКАД ограничили до конца года из-за строительства развязки

транспорт дороги строительство

03:28

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Движение транспорта на 69 километре МКАД и Волоколамском шоссе ограничили по 30 декабря 2019 года из-за строительства транспортной развязки.

Как сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса, ограничение круглосуточно действует на одной полосе в каждом направлении.

Отмечается, что по той же причине действует ограничение на одной полосе в сторону Трикотажного проезда и на участке Проектируемого проезда №4025.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Бесединскому мосту через Москву-реку ограничено по 31 марта в связи с проведением капитального ремонта моста.

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транспорт дороги строительство

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