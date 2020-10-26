Более 2,3 тыс автобусов и машин нелегальных перевозчиков эвакуировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве свыше 2,3 тысячи автобусов и автомобилей нелегальных перевозчиков задержаны с начала года, только за сентябрь арестовано 437 таких транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

"При перевозке граждан должны соблюдаться все нормы транспортной безопасности, в том числе и ПДД. Всего с начала года в Москве задержано 2 367 транспортных средств нелегальных перевозчиков", – приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова.

По его словам, большинство нарушений зафиксировали около станций метро "Теплый Стан", "Щелковская", "Котельники".

Ранее сообщалось, что Ространснадзор получил от городских властей 19 мобильных лабораторий для борьбы с нелегальными перевозчиками в столице. Новая техника позволит надзорному ведомству полноценно выполнять функционал по борьбе с нелегалами, заниматься контролем и вести работу по организации дорожного движения.