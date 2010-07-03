В Lamborghini начали проверку из-за российского бренда Aurus

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Итальянский производитель спорткаров Lamborghini проводит юридический анализ, связанный с проблемами с регистрацией российского автомобильного бренда Aurus, сообщает РИА Новости.

Проверка связана со схожестью по звучанию названия модели Urus и названия российского бренда. В компании не смогли рассказать, когда стоит ждать результатов этого противопоставления, поскольку речь идет о международном деле.

Ранее Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали в европейском бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку российской марки. В компаниях отметили, что наименование Aurus похоже на названия их собственных брендов: кросcовера Urus у Lamborghini, хетчбэка Auris у Toyota и суббренда Taurus у Michelin.

В Минпромторге заявили, что разработчик проекта "Кортеж" институт НАМИ будет защищать права на свой бренд.

Ранее сообщалось, что серийное производство лимузинов Aurus начнется в 2020 году. На заводе Sollers в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане собираются выпускать по пять тысяч машин ежегодно.