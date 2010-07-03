Водителей не будут штрафовать за выезд на пять выделенок до 14 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водители не будут получать штрафы за выезд на пять выделенных полос до их перевода на ежедневную работу с 14 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о выделенках на Ленинском проспекте, проспекте Мира – Ярославском шоссе, улице Воздвиженка – Кутузовском проспекте – Можайском шоссе, Нахимовском проспекте – Ломоносовском проспекте – улице Минская, улице Нижегородская – Рязанском проспекте, по которым автомобилям запретят ездить в выходные дни.

Новые правила вступят в силу 14 апреля, и с этого дня камеры будут ежедневно фиксировать нарушения автомобилистов, выезжающих на выделенку. До этого времени по ним, как и ранее, можно ездить в выходные дни.

Ранее сообщалось, что на указанных участках вводится ежедневный режим работы, так как выделенки проходят через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. По ним проходят 244 пригородных и городских маршрутов. Автобусы, электробусы и троллейбусы на этих направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тысяч человек. Благодаря новым правилам, пассажиры смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути.

На указанных участках демонтируют дорожные знаки с изображением молоточков (табличка 8.5.2. "Рабочие дни"). Кроме того, водителей об изменениях проинформируют световые табло на магистралях и экипажи Дорожного патруля, которые будут дежурить по выходным.

Также автовладельцев предупредят передвижные информационные табло ЦОДД, которые использовались во время чемпионата мира по футболу-2018. Информация будет доступна по телефону контакт-центра, на Едином транспортном портале и в навигационных системах "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор".