На пять выделенных полос запретят выезжать в выходные

Уточняется, что по ним проходят 244 пригородных и городских маршрутов. Автобусы, электробусы и троллейбусы на этих направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тысяч человек. Благодаря новым правилам, пассажиры смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути.
На указанных участках демонтируют дорожные знаки с изображением молоточков (табличка 8.5.2. "Рабочие дни"). Кроме того, водителей об изменениях проинформируют световые табло на магистралях и экипажи Дорожного патруля, которые будут дежурить по выходным.
Право проезда личных автомобилей по всем выделенным полосам для общественного транспорта действовало в Москве с 2012 года.
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