На пять выделенных полос запретят выезжать в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 14 апреля в Москве запретят ездить по выделенным полосам в выходные дни. Об этом сообщает ЦОДД.

С этого дня камеры будут ежедневно фиксировать нарушения автомобилистов, выезжающих на выделенку.

Ежедневный режим работы введут на пяти полосах для общественного транспорта, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт:

Ленинский проспект;

проспект Мира – Ярославское шоссе;

улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе;

Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица;

Нижегородская улица – Рязанский проспект.

Уточняется, что по ним проходят 244 пригородных и городских маршрутов. Автобусы, электробусы и троллейбусы на этих направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тысяч человек. Благодаря новым правилам, пассажиры смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути.

На указанных участках демонтируют дорожные знаки с изображением молоточков (табличка 8.5.2. "Рабочие дни"). Кроме того, водителей об изменениях проинформируют световые табло на магистралях и экипажи Дорожного патруля, которые будут дежурить по выходным.

Право проезда личных автомобилей по всем выделенным полосам для общественного транспорта действовало в Москве с 2012 года.