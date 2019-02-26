На фиолетовой ветке увеличены интервалы движения поездов

Фото: телеграм-канал Московские новости

На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Сбой произошел по техническим причинам. Службы метрополитена прилагают все усилия для ввода движения в график.

Пассажирам по громкой связи объявляют, что поезда от станции "Беговая" в сторону центра следуют с увеличенными интервалами