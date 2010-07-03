Оставившая жалобу в Instagram Леди Гаги журналистка опоздала на посадку – "Победа"

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Журналистка Наталья Гончарова, оставившая жалобу на авиакомпанию "Победа" под постом Леди Гаги в Instagram, не была допущена на рейс из-за опоздания. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе лоукостера.

В авиакомпании выразили озабоченность "заявлением клиента о досрочно закрытой посадке" и проверили записи с камер видеонаблюдения в аэропорту. "Однако на камере четко зафиксировано, что клиент явился на посадку менее чем за 20 минут до вылета самолета, опоздав на пару минут", – заявила представитель "Победы".

При этом, как отметили в пресс-службе, авиакомпания также поучаствовала во флешмобе русскоязычных пользователей на странице Леди Гаги, напомнив о необходимости сухпайка на рейсах и размерах калибратора.

Ранее журналистка Наталья Гончарова пожаловалась в соцсетях, что лоукостер "Победа" закрыл посадку на рейс Москва – Калининград до срока, указанного в билете. В результате пассажирка так и не попала на рейс. По словам журналистки, в офисе авиакомпании ей не дали никаких объяснений. Жалобу на лоукостера Гончарова оставила под постом Леди Гаги в Instagram.

В июне супермодель Ирина Шейк и актер Бредли Купер объявили о расставании. Поклонники заподозрили, что причиной стала певица Леди Гага, с которой Купер снимался в фильме "Звезда родилась". После этого аккаунт Леди Гаги в Instagram превратился в русский чат. Под ее фотографией с бокалом пользователи устроили настоящий флешмоб: они делились рецептами супов и варений, размещали объявления о продаже гаражей, обсуждали сериалы и акции в супермаркетах.

