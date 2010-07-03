Москвичей предупредили об изменении расписания МЖД Павелецкого направления

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Из-за проведения путевых работ на участке железнодорожных путей Москва Товарная – Павелецкая – Коломенское изменится расписание электричек Павелецкого направления МЖД. Временное расписание будет действовать с 26 по 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК".

"Маршруты следования ряда пригородных поездов сокращены на участках Домодедово – Москва, Белые Столбы – Москва, Узуново – Барыбино. На период работ из расписания выведены несколько электропоездов", – сообщили в пресс-службе компании.

ЦППК просит пассажиров учитывать актуальную информацию при планировании поездок. Ознакомиться с измененным графиком движения электричек можно на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось о перекрытии движения на некоторых улицах Зеленограда. Изменения в движении планируются 28 июля в связи с проведением полумарафона.