Пригородные поезда по Ярославскому направлению МЖД следуют по расписанию

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение пригородных поездов по Ярославскому направлению Московской железной дороги (МЖД) восстановлено и происходит по расписанию, сообщается на сайте МЖД.

"В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют только два поезда. Диспетчеры проводят работу, чтобы сократить их опоздание", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы завершены. Сбой в движении произошел утром 24 января. Пассажиров предупредили о задержке электричек по техническим причинам.

В МЖД пояснили, что поезда задерживаются из-за повреждения контактного провода в условиях сильных морозов. Неполадки возникли рано утром в районе станции Мытищи, где остановилась электричка, ехавшая из Пушкина в Москву.