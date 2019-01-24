Движение электричек на Ярославском направлении МЖД ввели в график

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Электрички на Ярославском направлении МЖД вновь следуют по графику, восстановительные работы завершены, передает телеканал Москва 24.

Сбой в движении произошел утром 24 января. Пассажиров предупредили о задержке электричек по техническим причинам. В ЦППК извинились за временные неудобства.

В МЖД пояснили, что поезда задерживаются из-за повреждения контактного провода в условиях сильных морозов. Неполадки возникли рано утром в районе станции Мытищи, где остановилась электричка, ехавшая из Пушкина в Москву.

Для устранения ситуации на место прибыли бригады железнодорожников. На время работ диспетчеры организовали движение поездов в сторону Москвы по соседнему пути.