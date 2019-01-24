Расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" изменится весной

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом "Сапсан" и "Невский экспресс" в апреле и мае будут следовать по измененному расписанию, передает Агентство "Москва".

Временное расписание вводят из-за ремонтных работ на двух станциях. Оно будет актуально с 15 по 26 апреля и с 13 по 24 мая.

Как уточнили в РЖД, речь идет о реконструкции инфраструктуры на станциях "Торфяное" и "Решетниково" линии Санкт-Петербург – Москва.

Ранее сообщалось, что пассажирам вечерних поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом предложили билеты по сниженным ценам.

Льгота действует по 28 февраля. Речь идет о поездах №779 и №780. Стоимость билета зависит от класса обслуживания и категории места.