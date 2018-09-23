Трамвайный маршрут №17 изменен из-за ремонта путей

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В "Мосгортрансе" сообщили, что в связи с ремонтными работами маршрут трамваев №17 будет временно изменен, передает Агентство "Москва".

Речь идет об участке трамвайных путей на улице Полярная и улице Енисейская. По выходным дням с 22 сентября по 14 октября трамвайный маршрут №17 будет скорректирован. Трамваи будут курсировать от Останкино до улицы Сельскохозяйственная.

Организован и временный маршрут автобуса №017 ВДНХ (южная) – Медведково. Он будет следовать вдоль трамвайной линии со всеми действующими остановками, кроме "Берингов проезд" в сторону Медведково.