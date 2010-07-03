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Москва 24

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17:56

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Автомобилистам рекомендовали выезжать из города после 20:00

В ЦОДД рассказали об ожидающем москвичей уютном камине
транспорт город дороги авто

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве наблюдается затруднение движения транспорта на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"У многих короткий рабочий день, а еще запланированы поездки на дачу, где ждет уютный камин. Сейчас в Москве семь баллов", – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали выезжать из города после 20:00, когда дороги станут свободнее.

"Если нужно прямо сейчас, то быстрей будет на городском транспорте", – добавили в ЦОДД.

Ранее стало известно, что ЦОДД подготовился к суровым зимним условиям и снегу на дорогах Москвы. В каждой патрульной машине установили оборудование, которое позволит вытащить застрявший транспорт из сугроба и отбуксировать его в безопасное место. Зимой автомобили ЦОДД дополнительно оснастят буксировочными тросами, которые рассчитаны на автомобили до 20 тонн. Кроме того, в период сильного снегопада число экипажей на дорогах увеличат.

Автомобилистов попросили быть внимательнее, не переоценивать свои возможности и помнить о длинном тормозном пути.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Часть камер установят на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих полос.

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