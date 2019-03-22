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21:09

Продажу китайского "клона" Range Rover Evoque запретили из-за плагиата

транспорт авто

21:09

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Фото: news.drom.ru

Британская компания Jaguar Land Rover сумела через суд защитить свои права на интеллектуальную собственность в Китае. Она добилась запрета продаж местного "клона" кроссовера Range Rover Evoque, сообщает "Российская газета".

Нелицензированная копия внедорожника была выпущена в 2014 году и получила название Landwind X7. Впервые Jaguar Land Rover обратилась в суд в 2015-м, когда китайскую новинку начали продавать в Поднебесной.

В ответ представители Jiangling Motor Holding заявили, что не могут остановить уже запущенный конвейер и свернуть рекламную кампанию.

Примечательно, что Jaguar Land Rover стала первой компанией, которая переломила ситуацию в китайском суде. Прежде правосудие в КНР занимало сторону местных предприятий.

Ранее Минпромторг включил автомобили дороже трех миллионов рублей в список транспортных средств, владельцы которых должны платить налог с учетом повышающего коэффициента. В перечень попали люксовые модели Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Infiniti и другие марки.

транспорт авто

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