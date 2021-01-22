Дептранс призвал водителей быть аккуратнее на дорогах рядом со школами и детскими садами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный департамент транспорта призвал автомобилистов соблюдать внимательность на дорогах рядом с образовательными учреждениями. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"На этой неделе школьники вернулись в классы. Это значит, что около 1 миллиона детей и подростков вновь проводят больше времени на улице, в транспорте, во дворах и, конечно, на дорогах", – заявили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В организации попросили водителей снижать скорость, если он едут около школы, детского сада, а также не отвлекаться на гаджеты.

Кроме того, рекомендуется водителям быть особенно осторожными, так как москвичи отвыкли от плотного движения транспорта. "Давайте вместе делать дороги безопасными", – заключили в департаменте.

Ранее московские школьники вернулись к очному обучению. Во всех образовательных учреждениях соблюдаются правила профилактики.