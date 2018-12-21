Сервис "Яндекс.Такси" полностью восстановил работу после сбоя

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Работа сервиса "Яндекс.Такси" полностью восстановлена после сбоя. В настоящий момент он работает в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"По техническим причинам у некоторых пользователей примерно в течение часа могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

В пятницу, 21 декабря, некоторые пользователи сервиса в Москве сообщали о проблемах в работе мобильного приложения.

В начале декабря "Яндекс" убрал опцию отложенной подачи машины из-за введения новых правил парковки в центре Москвы. Как объяснили в компании, водители могут бесплатно парковаться не более чем на пять минут. При этом сохраняется услуга бесплатного ожидания.

Также от опции решили отказаться из-за увеличения автопарка. Машин стало больше, и пользователи могут в любой момент заказать такси, которое приедет в течение 3–5 минут.