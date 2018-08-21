Более 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтируют в Сокольниках

21 августа, 05:12
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В столичном районе Сокольники до конца 2018 года отремонтируют более 18 тысяч квадратных метров асфальтового полотна, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в префектуре Восточного административного округа, к середине августа сотрудники ГБУ "Жилищник района Сокольники" привели в порядок четыре участка территории по адресам: улица Жебрунова, дом № 4, Колодезный переулок, дом № 7, корпус 1 и 2, также на улице Русаковская, дом №18/20 и Большой Матросский переулок, дом № 1.
Во дворах отремонтировали порядка 9,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, добавили в пресс-службе.
В префектуре подчеркнули, что к сентябрю планируется завершить ремонт на двух больших участках, расположенных на улице Короленко и Сокольнической площади.
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