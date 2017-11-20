Метро Москвы вошло в мировой топ-3 по информированию пассажиров онлайн

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Столичная подземка вошла в тройку лидеров среди метрополитенов мира, где лучше всего информируют пассажиров в режиме реального времени.

Исследование провели эксперты независимой международной ассоциации Community of Metros (CoMET) весной 2016 года. Специалисты изучили различные направления работы 21 метрополитена по всему миру, сообщает пресс-служба Московского транспорта. Они оценили, насколько пассажиры удовлетворены работой транспортных предприятий, проанализировав 46,5 тысячи ответов респондентов.

Эксперты отметили, что лучше всего информируют пассажиров в режиме реального времени в Стамбульском и Брюссельском метрополитенах. Они заняли первое и второе места соответственно. Московское метро обошло по этому показателю коллег из Нью-Йорка, Берлина, Гонконга и других мегаполисов.

В таком исследовании столичная подземка участвовала впервые. Мнения о работе метро, которые высказали 5018 горожан, учитывались независимой ассоциацией CoMET, рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Столичный метрополитен информирует пассажиров через Twitter, канал в Telegram и мобильное приложение "Метро Москвы". На этих ресурсах можно оперативно узнать об изменениях в интервалах движения поездов и режиме работы станций.