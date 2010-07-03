В переходе станции метро "Александровский сад" устранили течь

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Аварийные службы устранили течь в переходе на станции метро "Александровский сад", передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в подуличном переходе на станции образовалась течь, вода поступала из соседнего здания.

Это конечная станция Филевской линии. С нее можно перейти на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии и "Библиотека имени Ленина" Сокольнической линии. Через них можно сделать пересадку на станцию "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской ветки.

Ранее пассажирам напомнили, что по метро запрещается перемещаться на самокатах, роликовых коньках и скейтбордах. Разрешен только их провоз.