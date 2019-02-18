Сотрудники ЦОДД вышли на дежурство у закрытых станций метро

Фото: скриншот видео Агентство "Москва"

Пять станций красной ветки метро закрыты до 24 февраля, передает телеканал Москва 24. Временные ограничения связаны со строительством участка Большой кольцевой линии.

Для пассажиров пустили бесплатные автобусы КМ. Остановки находятся возле станций метро. Также на время ограничений каждые пять минут ходят бесплатные низкопольные трамваи маршрута №13.

На это же время для автомобилистов ограничили движение по нескольким улицам. Стоит объезжать Краснопрудную. Она недоступна сразу на трех участках. Полностью перекрыты Стромынка и Русаковская, частично – Преображенская улица и площадь. Для жителей домов на этих участках въезд по паспортам или пропускам.

В Мосгортрансе рекомендовали жителям восточных районов Москвы заранее выезжать из дома на работу. Сотрудники ведомства дежурят возле закрытых станций. Они помогают пассажирам выбрать нужный маршрут. Также дежурят инспекторы ЦОДД, которые помогают сориентироваться водителям.

Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" откроют для пассажиров 25 февраля в 05:30.