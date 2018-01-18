30 новых маршрутов наземного транспорта появятся в Москве в 2018 году

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В 2018 году в Москве появятся 29 новых маршрутов наземного транспорта. На них будут работать частные перевозчики, с которыми заключат госконтракты.

13 маршрутов из 29 будут пролегать по территории ТиНАО. На сегодняшний день конкурс разыгран на пять маршрутов. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщил директор ГУП "МосгортрансНИИпроект" Александр Поляков.

По условиям конкурса, перевозчики должны вывести на маршруты современный и комфортный подвижной состав экологического класса "Евро-5", установить системы видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона.

Сейчас частники работают на 211 маршрутах. Ежедневно они перевозят до 1 миллиона пассажиров.