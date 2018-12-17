Движение по одной полосе на Сретенке восстановили

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение по улице Сретенка восстановили по одной полосе, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

"Скоро там можно будет проехать свободно", – добавили в центре.

Вечером в пристройке к кафе по адресу: улица Сретенка, дом 24/2 произошел пожар. Его площадь составила 35 квадратных метров. Возгорание ликвидировали. Посетителей эвакуировали, пострадавших нет.

Движение полностью перекрывалось. Автобусы, следующие по маршрутам "м2"и "м9", объезжали участок.