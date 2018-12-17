Два автобусных маршрута следуют с изменениями из-за пожара в кафе на Сретенке

Фото: Агентство "Москва"

Автобусы, следующие по маршрутам "м2"и "м9", объезжают участок на улице Сретенка из-за перекрытий в связи с пожаром в кафе. Об этом сообщается на официальной странице Мосгортранса в Twitter.

"Автобусы "м2", "м9" едут в объезд. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Также на официальной странице в Twitter ЦОДД сообщается, что движение транспорта в районе дома 22, строение 1 на улице Сретенка перекрыто. Водителей просят быть внимательнее. Объехать перекрытие можно по Бульварному кольцу.

Ул. Сретенка, 22с1. Возгорание в нежилом здании. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение полностью перекрыто. Объехать можно по Бульварному кольцу. — ЦОДД (@gucodd) 17 декабря 2018 г.

Как сообщалось ранее, пожар в административном здании на Сретенке ликвидировали. Возгорание произошло по адресу: улица Сретенка, дом 24/2. Его площадь составила 35 квадратных метров.

В МЧС пояснили, что пожар случился в одноэтажной пристройке к кафе, которое находится на первом этаже трехэтажного здания. В 19:11 его локализовали, а через минуту ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.