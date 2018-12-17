Движение перекрыли на Сретенке из-за пожара в кафе "Натахтари"

Фото: телеканал Москва 24

Пожар в административном здании на Сретенке ликвидировали, передает Агентство "Москва".

Возгорание произошло по адресу: улица Сретенка, дом 24/2. Его площадь составила 35 квадратных метров.

В МЧС пояснили, что пожар случился в одноэтажной пристройке к кафе, которое находится на первом этаже трехэтажного здания. В 19:11 его локализовали, а через минуту ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

В микроблоге ЦОДД в Twitter отметили, что пожар случился в нежилом помещении. По данным центра, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Движение полностью перекрыто, объехать участок можно по Бульварному кольцу.

Ранее сообщалось, что посетителей кафе в центре столицы эвакуировали. Уточнялось, что причина – возгорание в вентиляции.