Водителей призвали не мечтать за рулем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов призвали не мечтать за рулем и не терять бдительности из-за установившейся в городе хорошей погоды. Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения.

"Такое голубое небо и яркое солнце и такие расслабившиеся водители. Много обидных и нелепых аварий. Не теряйте бдительности за рулем! Весна весной, а дорога по-прежнему ошибок не прощает. А если помечтать – то лучше пешком", – говорится в сообщении.

Синоптики пообещали резкое потепление к концу недели. В среду температура не поднимется выше 10 градусов из-за северного ветра. В четверг в Москве прольют дожди, но уже в пятницу начнет теплеть.

Также жителям столичного региона пообещали теплые выходные. По прогнозам, в субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 18–19 градусов.