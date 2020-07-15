Цена на маски в столичном метро снизилась

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столичном метро и МЦК маски стоят теперь 15 рублей за штуку. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Маски в метро и на МЦК подешевели с 20 рублей до 15 рублей за штуку. Носить их в транспорте — все еще обязательно. И поэтому в московском транспорте маски доступнее, чем в большинстве аптек Москвы", – рассказал он.

Приобрести маски можно на любой станции подземки, всего же организовано более тысячи точек продаж. "Носите маски, берегите себя и с уважением относитесь к другим пассажирам, соблюдайте социальную дистанцию", – призвал Ликсутов.

Также приобрести медицинскую маску можно в кассах на станциях МЦД, пригородных кассах электричек ЦППК в Московском транспортном узле. В настоящее время работает более 560 точек продаж.

Ранее стало известно, что в Японии появились маски C-Face, превращающие речь в текст. Также C-Face способны переводить информацию на восемь языков.