В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 80 рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
77 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
Больше всего корректировок внесено в расписание Домодедово. Там отменили 30 рейсов и задержали три.
В Шереметьево отменили 22 рейса и три задержали. Во Внуково, в свою очередь, отменили 18 рейсов и задержали один.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево временно закрыли терминал D. Пространство воздушной гавани решили оптимизировать из-за сокращения количества международных рейсов.
Пассажиров будут перенаправлять в терминалы В и С. Все авиакомпании заблаговременно об этом проинформировали своих клиентов.
В Шереметьево временно закрыли терминал D
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