В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 80 рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

77 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание Домодедово. Там отменили 30 рейсов и задержали три.

В Шереметьево отменили 22 рейса и три задержали. Во Внуково, в свою очередь, отменили 18 рейсов и задержали один.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево временно закрыли терминал D. Пространство воздушной гавани решили оптимизировать из-за сокращения количества международных рейсов.

Пассажиров будут перенаправлять в терминалы В и С. Все авиакомпании заблаговременно об этом проинформировали своих клиентов.