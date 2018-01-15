Часть пассажиров вывели из электричек Горьковского направления из-за обрыва сети

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Часть пассажиров электричек Горьковского направления вывели из вагонов после обрыва контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Людей выводили в штатном режиме, через кабину машинистов, согласно инструкции по безопасности. Спасатели помогали выходить из электропоездов с помощью переносных лестниц.

Одну из электричек отбуксовали на станцию "Кусково", другую вернули на Курский вокзал. Еще две электрички продолжат движение после ремонта сетей.

Ранее на перегоне Чухлинка-Кусково повредился контактный провод на втором главном пути, по которому поезда курсируют в область. Сейчас на этом участке действует временная схема движения поездов.