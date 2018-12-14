Штраф за превышение скорости могут вернуть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МВД и Минтранс рассмотрят возможность вернуть штраф за превышение скорости на 10 километров в час. Ведомства также проработают вопрос об ужесточении наказаний за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как уточнили в ГИБДД, за 11 месяцев этого года автоинспекторы вынесли более 81 миллиона постановлений за превышение скорости на 20–40 километров в час.

По данным ведомства, это самое распространенное в России нарушение ПДД. По словам экспертов, если штраф за превышение скорости вернут, только в Москве автомобилисты заплатят 50 миллионов дополнительных штрафов в год, что вдвое больше, чем за все нарушения ПДД.

Глава ГИБДД Михаил Черников назвал "неправильной" нынешнюю ситуацию, когда водители выбирают скорость по принципу "знак + 20 километров в час". Однако, по его мнению, перед тем, как что-то менять, необходимо провести "ревизию улично-дорожной сети": "Надо понять, насколько на той или иной улице ограничение скорости выверено", – пояснил глава ведомства.

Как отметила президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре, "скоростной порог разумно уменьшить в городах", в частности, рядом с учебными заведениями. За городом, напротив, стоит задуматься об увеличении скоростного режима, считает эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что МВД и Минздрав подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которым противопоказано управлять автомобилем по состоянию здоровья. Михаил Черников пояснил, что документ не нарушает права автомобилистов. Он подчеркнул, что ГИБДД необходимо знать, кто сидит за рулем машины, чтобы повысить безопасность на дорогах. В качестве примера он привел водителей, которые страдают алкоголизмом или наркоманией.