В ГИБДД прокомментировали закон об обмене данными с Минздравом

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Глава ГИБДД Михаил Черников прокомментировал закон об обмене данными о состоянии водителей с Минздравом. По его словам, законопроект не нарушает права автомобилистов.

"Конечно же, это не ограничение какого-либо права людей. У нас в стране большие транспортные потоки, водители проезжают большие расстояния, присутствует риск того или иного заболевания, есть и опасность для других участников движения", – сказал он, передает ТАСС.

Черников подчеркнул, что ГИБДД необходимо знать, кто управляет транспортным средством, чтобы повысить безопасность на дорогах. В качестве примера он привел водителей, которые страдают алкоголизмом или наркоманией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МВД и Минздрав подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которым по состоянию здоровья противопоказано управление автомобилем.

В ноябре стало известно, что в ГИБДД подготовили новые меры по борьбе с пьянством за рулем и предложили приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам.

Как заявил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков, в случаях употребления водителями ряда лекарств, медицинскими учреждениями выдается акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, в котором не содержится выводов о наличии либо отсутствии опьянения. В нем лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата.

С 3 июля 2018 года в силу вступил закон, предусматривающий административную ответственность для водителей, если в их крови обнаружат концентрацию алкоголя 0,3 грамма на литр и более.

Норма определения факта опьянения водителя по анализу крови не отменяет прежние методы выявления алкоголя в организме. Оба метода будут использоваться параллельно. За вождение в нетрезвом состоянии грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.