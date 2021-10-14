В Крыму вслед за Москвой планируют установить дорожные камеры для измерения уровня шума

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Власти Крыма по примеру Москвы планируют установить камеры, которые измеряют шум проезжающего транспорта. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов.
"Поступает обращений достаточное количество, прежде всего из городов, что гоняют ночами после 22:00, рев двигателей и так далее. Свяжетесь с правительством Москвы, контакт обеспечим, там тестируют камеры, которые позволяют шумовой фон снимать", – приводит слова Аксенова ТАСС.
Также он дал поручение организовать работу, нацеленную на противодействие шуму от транспорта в ночное время.
Ранее замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев рассказал, что каждая камера нового типа оснащена четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части. Он подчеркнул, что система будет фиксировать звук, делать снимки и записывать видео.
В свою очередь, начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов отметил, что штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины, а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в 5–7 точках по ходу движения.
В Москве тестируют камеры для выявления шумных машин
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