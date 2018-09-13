Схема движения изменится на нескольких улицах в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение ограничат на участках нескольких улиц в столице из-за работ на инженерных сетях и строительства Южной рокады.

С 15 сентября по 20 декабря перекроют одну полосу в Малом Харитоньевском переулке.

В районе Патриарших прудов с 15 по 21 сентября ограничат движение по одной полосе в Ермолаевском переулке от дома 7 до дома 5, строения 1. Кроме того, перекрытия появятся в Малом Патриаршем переулке в районе дома 7 с 23 сентября по 2 октября, а с 3 по 23 октября изменится проезд от дома 5, строения 1 до дома 3.

Ремонт запланировали в Большом Патриаршем переулке, там перекроют движение по одной полосе около дома 8 строение 1. Ограничение введут с 24 по 30 октября. Затем проезд закроют от дома 10 до дома 12 – с 31 октября по 7 ноября, а с 8 по 15 ноября ограничат движение в районе дома 4.

Движение ограничили до 10 октября по двум полосам Бутырской улицы – начался ремонт инженерных сетей в районе дома 53, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Из-за строительства Южной рокады изменится движение на дублере Варшавского шоссе. С 15 сентября по 25 декабря перекроют одну полосу Балаклавского проспекта в районе дома 2, корпуса 2. Около дома 4, корпуса 4 движение ограничат на двух полосах. Аналогичные изменения планируются около пересечения Балаклавского проспекта с Варшавским шоссе.

Ранее сообщалось, что Южную рокаду в столице планируется достроить через два-три года. Трассу прокладывают поэтапно.

Южная рокада свяжет Западный, Южный и Юго-Восточный районы Москвы. Скоростная магистраль соединит Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе, Кантемировскую улицу, Каширское шоссе и улицу Борисовские пруды.