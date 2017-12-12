Вертикальные поручни убрали в поездах метро "Москва"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Пассажиры метрополитена попросили убрать в поездах "Москва" вертикальные поручни у дверей. В итоге было решено всех их демонтировать в рамках пилотного проекта, сообщает Агентство "Москва".

В столичном метро совместно с заводом-производителем "Метровагонмаш" будут мониторить ситуацию, и если пассажиры положительно оценят этот пилотный проект, то поручни будут демонтировать сразу на заводе.

Из каждого состава убрали по 30 поручней, за счет этого должна увеличиться скорость посадки и высадки пассажиров, что напрямую сократит их время в пути.

К концу года на Таганско-Краснопресненской линии метро будут курсировать 33 поезда "Москва". Такие составы перевозят на 15 процентов больше людей. Кроме того, у этих вагонов широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами.

Первые составы 765-й серии поехали по фиолетовой линии в апреле 2017 года. Сейчас уже более 23 процентов поездов на данной ветке заменены на новые.

Каких результатов добился московский транспорт за последние годы – читайте в нашем материале.