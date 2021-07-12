Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку организации обслуживания рейсов и пассажиров в Шереметьево.

Поводом для проверки послужила длительная процедура регистрации на рейс вылетающих пассажиров. Руководителям авиакомпаний и аэропортов направили информационные письма о необходимости увеличить штат работников, регистрирующих пассажиров.

Также организован выездной прием граждан в Шереметьево по вопросу соблюдения прав пассажиров.

Ранее сообщалось об очередях в Шереметьево на стойках регистрации. Причиной стала необходимая проверка наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, их срока действия и соответствия персональным данным.

В аэропорту прокомментировали ситуацию. Там заявили, что выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания консультаций пассажирам.

Также в зонах выдачи багажа транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирус для пассажиров, прибывших из-за границы.