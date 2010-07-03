Многодетные семьи столицы смогут оформить новые парковочные разрешения

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Многодетные семьи Москвы смогут оформить парковочные разрешения сроком на три года. Постановление, принятое 2 июля 2019 года, упрощает порядок выдачи таких документов в столице.

Кроме того, для пользователей парковки введено дополнительное информирование о приостановлении действия разрешения. Если человек не оплатил штраф или забыл продлить договор, напоминание придет через личный кабинет на сайте госуслуг. Также доступно подключение SMS-уведомлений, оповещений через электронную почту или приложение "Парковки Москвы".

Порядок получения упрощен и для резидентов. Такое разрешение позволяет бесплатно парковаться в районе проживания с 20:00 до 08:00. Кроме того, можно внести резидентную плату в размере трех тысяч рублей за год, и тогда парковка станет бесплатной круглосуточно.

Постановление о введении нового срока парковочных разрешений было принято президиумом правительства Москвы. Действие начинается с сегодняшнего дня.