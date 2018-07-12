Аэропорт Жуковский возобновил работу после жесткой посадки самолета SSJ-100

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet-100, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Последствия аварийной посадки полностью ликвидированы. Аэропорт начал работу в штатном режиме", – цитирует собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что SSJ-100 приземлился в аэропорту с отломанной стойкой шасси. Для аварийной посадки полосу обработали специальным составов. Самолет получил незначительные повреждения, из экипажа никто не пострадал.

Из-за инцидента пришлось перекрыть взлетно-посадочную полосу. Были задержаны несколько рейсов.