Infiniti объявила об уходе из Европы

Японская марка Infiniti объявила об уходе с западноевропейского авторынка. При этом она сохранит свое присутствие на Востоке, включая Россию, сообщают "Автовести".
Уход из западноевропейского региона намечен на начало 2020 года. Уже в середине текущего года будет прекращено производство моделей Q30 и QX30 на предприятии в британском Сандерленде.
С 2021 года в историю уйдут дизельные силовые агрегаты, которые заменят электрической тягой. Основную ставку Infiniti делает на сегмент SUV. В ближайшие пять лет планируется представить как минимум 5 новых моделей для рынков США и Китая.
Бренд Infiniti принадлежит компании Nissan Motor. Он был создан в конце 80-х годов прошлого столетия специально для продажи автомобилей премиум-класса в Северной Америке.
Ранее правительство РФ обновило список машин, попадающих под так называемый налог на роскошь – транспортный налог с повышенным коэффициентом. Теперь в этом перечне на сто наименований больше – 1200 автомобилей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.