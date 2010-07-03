Infiniti объявила об уходе из Европы

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Японская марка Infiniti объявила об уходе с западноевропейского авторынка. При этом она сохранит свое присутствие на Востоке, включая Россию, сообщают "Автовести".

Уход из западноевропейского региона намечен на начало 2020 года. Уже в середине текущего года будет прекращено производство моделей Q30 и QX30 на предприятии в британском Сандерленде.

С 2021 года в историю уйдут дизельные силовые агрегаты, которые заменят электрической тягой. Основную ставку Infiniti делает на сегмент SUV. В ближайшие пять лет планируется представить как минимум 5 новых моделей для рынков США и Китая.

Бренд Infiniti принадлежит компании Nissan Motor. Он был создан в конце 80-х годов прошлого столетия специально для продажи автомобилей премиум-класса в Северной Америке.

Ранее правительство РФ обновило список машин, попадающих под так называемый налог на роскошь – транспортный налог с повышенным коэффициентом. Теперь в этом перечне на сто наименований больше – 1200 автомобилей.