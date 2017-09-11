Рекорд по числу поездок на прокатных велосипедах побит в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Жители и гости столицы совершили два миллиона поездок на прокатных велосипедах за текущий велосезон, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Установлен новый рекорд за все время существования городского велопроката заявил заммэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Глава ведомства добавил, что предыдущий максимальный результат был побит еще до окончания сезона. В 2016 году, по словам вице-мэра, москвичи воспользовались городской услугой велопроката 1,6 миллиона раз.

В текущем велосезоне для москвичей было доступно 380 станций проката с 3,6 тысячи велосипедов. Помимо обычного двухколесного транспорта, можно арендовать электробайки. В 2018 году появятся еще 50 точек проката велосипедов.

Ранее сообщалось, что для велосипедистов столицы было запущено новое мобильное приложение. Программа VeloBike подскажет маршрут, расскажет о тарифах, покажет, где находятся ближайшие станции со свободными для аренды велосипедами, запомнит любимые места пользователя и даст прогноз погоды.

Кроме того, с помощью приложения горожане могут сообщить о проблемах во время поездки. О нештатной ситуации можно отправить сообщение через форму обратной связи и оперативно получить помощь.