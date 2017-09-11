Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
11 сентября 2017, 08:13

Город

Рекорд по числу поездок на прокатных велосипедах побит в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Жители и гости столицы совершили два миллиона поездок на прокатных велосипедах за текущий велосезон, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Установлен новый рекорд за все время существования городского велопроката заявил заммэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Глава ведомства добавил, что предыдущий максимальный результат был побит еще до окончания сезона. В 2016 году, по словам вице-мэра, москвичи воспользовались городской услугой велопроката 1,6 миллиона раз.

В текущем велосезоне для москвичей было доступно 380 станций проката с 3,6 тысячи велосипедов. Помимо обычного двухколесного транспорта, можно арендовать электробайки. В 2018 году появятся еще 50 точек проката велосипедов.

Ранее сообщалось, что для велосипедистов столицы было запущено новое мобильное приложение. Программа VeloBike подскажет маршрут, расскажет о тарифах, покажет, где находятся ближайшие станции со свободными для аренды велосипедами, запомнит любимые места пользователя и даст прогноз погоды.

Кроме того, с помощью приложения горожане могут сообщить о проблемах во время поездки. О нештатной ситуации можно отправить сообщение через форму обратной связи и оперативно получить помощь.

транспорт

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика