Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули свыше 428 миллионов рублей

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"Саратовские авиалинии", прекратившие полеты 31 мая 2018 года, выплатили пассажирам почти 428 миллионов рублей за неиспользованные билеты, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Перевозчик начал выплачивать компенсации с лета прошлого года. Сертификат эксплуатанта был отозван по результатам внеплановых проверок Росавиации после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний" в Подмосковье.

В компании заверяли, что все обязательства перед пассажирами будут выполнены, но дело все же потребовалось вмешательство Роспотребнадзора. Как сообщили в областном управлении ведомства, специалисты помогли клиентам компании составить свыше 1,2 тысячи претензий и подготовили 16 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей.