Движение на синей ветке метро изменили из-за инцидента с пассажиром

Фото: ТАССНиколай Галкин

Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро увеличили из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"Были увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии из-за инцидента с пассажиром", – говорится в сообщении. Отмечается, что график изменили с 15:25.

Позднее стало известно, что на станции "Смоленская" мужчина упал на рельсы. Пострадавший выжил и ему была оказана медицинская помощь.