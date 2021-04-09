С 10 апреля меняется работа нескольких остановок в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 10 апреля в разных частях города меняется работа остановок, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.
В частности, появятся две остановки:
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили об изменении маршрута некоторых автобусов с 10 апреля. Временно прекратит работу остановка "Улица Горбунова", вводится новая – "Запорожская улица".
Также с 10 апреля автобусы № т22, ДП52 и электробусы № н3 при следовании к метро "Партизанская" будут двигаться по временной объездной дороге через Щербаковскую улицу и улицу Ибрагимова, объезжая участок Вельяминовской улицы между Щербаковской и Ткацкой улицами.
Кроме того, из-за паводка реки Оки в городском округе Луховицы изменилось движение некоторых автобусов АО "Мострансавто".
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