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Транспорт

15:54

С 10 апреля меняется работа нескольких остановок в Москве

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 10 апреля в разных частях города меняется работа остановок, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

В частности, появятся две остановки:

  • "Щелковский проезд, 2" для автобусов № 34, 34к, 230 по Щелковскому проезду при следовании к Щелковскому шоссе, между остановками "Щелковский проезд" и "Монтажная улица";
  • "Детская стоматологическая поликлиника" для автобуса № 757 по Молодогвардейской улице при следовании к МЦД Рабочий Поселок, между остановками "Дом культуры" и "Поликлиника".

Помимо этого, переносятся остановки:

  • "Волгоградский проспект, 45" для автобусов № м89, т27, т38, 74, 161, н5 по Волгоградскому проспекту при следовании из центра – на 60 метров назад;
  • "Улица Новаторов" для автобусов № 163, 363, 661, П11 по улице Новаторов при следовании из центра – на 120 метров вперед к дому 40к1 по улице Новаторов;
  • "Улица Новаторов" для автобусов № 111 по улице Новаторов при следовании из центра – на 100 метров вперед к дому 40к1 по улице Новаторов.

Также с 10 апреля восстанавливается движение трамваев по улице Шаболовке до метро "Октябрьская". Будут ходить прежними маршрутами:

  • № 14 – от метро "Университет" через улицу Вавилова до метро "Октябрьская";
  • № 26 – от метро "Университет" через Черемушки до метро "Октябрьская";
  • № 47 – от Нагатина до метро "Октябрьская".

Временный маршрут автобуса № 47 прекращает свою работу.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили об изменении маршрута некоторых автобусов с 10 апреля. Временно прекратит работу остановка "Улица Горбунова", вводится новая – "Запорожская улица".

Также с 10 апреля автобусы № т22, ДП52 и электробусы № н3 при следовании к метро "Партизанская" будут двигаться по временной объездной дороге через Щербаковскую улицу и улицу Ибрагимова, объезжая участок Вельяминовской улицы между Щербаковской и Ткацкой улицами.

Кроме того, из-за паводка реки Оки в городском округе Луховицы изменилось движение некоторых автобусов АО "Мострансавто".

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