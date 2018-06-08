Движение возле "Ходынского поля" перекроют 10 июня

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Движение на нескольких улицах около парка "Ходынское поле" полностью перекроют 10 июня из-за проведения Красочного забега.

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничения начнут действовать с 9:00.

Это коснется участка улицы Авиаконструктора Микояна, 4-го Ходынского проезда, Ходынского бульвара и прилегающих улиц.

На первом участке движение возобновится в 10:45, на втором – в 11:50, а третий и четвертый откроют в 12:00.

Информационный центр транспортного комплекса Москвы

В этом году Красочный забег пройдет по Ходынскому бульвару и соседним улицам. Бегуны стартуют и финишируют возле Дворца спорта "Мегаспорт". Им предстоит пробежать через четыре разноцветных облака безопасной "летучей" краски.