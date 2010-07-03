Движение по Озерковской набережной перекроют до 22 мая

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Движение транспорта по Озерковской набережной полностью перекроют с 23:00 8 мая до 23:00 22 мая. Перекрытие связано с проведением работ по благоустройству.

"В среду в 23:00 департамент капитального ремонта начнет работы по комплексному благоустройству Озерковской набережной. Перекрытие сохранится до 23:00 22 мая", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

Водителям рекомендовали заранее продумывать маршрут для поездок в центр города.

Этот участок можно объехать по улице Большая Татарская и Новокузнецкая.

Ранее сообщалось, что в ЮВАО перекрыли участки двух улиц в связи со строительством Некрасовской линии столичного метрополитена. Ограничения будут действовать до февраля 2020 года.

В частности, будет перекрыта 1-я Новокузьминская улица – от дома 6 корпуса 2 до пересечения с Окской улицей. Также ограничено движение на Окской улице – от дома 15/30 до пересечения с Рязанским проспектом.