Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

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Сезонные тарифы введут на платных участках дорог М4, М3 и М11 с 15 апреля по 13 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу государственной компании "Автодор".

На трассе М3 "Украина" с 15 апреля для транспортных средств первой тарифной группы (легковые автомобили) в ночное время размер платы изменится на сумму от 5 до 10 рублей, а для транспортных средств четвертой тарифной группы (грузовые транспортные средства) тарифы изменятся на сумму от 10 до 40 рублей в зависимости от участка.

Кроме того, на транспортные средства первой тарифной группы также будут действовать тарифы выходного дня, они на 10 рублей выше тарифов в будний день. Действие данных тарифов будет распространяться на выходные, праздничные и пятничные дни, а также на 30 апреля, 8 мая, 30 и 31 декабря 2019 года.

Изменится плата и на участке с 208 по 543 километр автомобильной дороги М11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода. Там проезд для транспортных средств первой группы составит 770 рублей и 1030 рублей для автомобилей четвертой группы.

"Для проезда по платным участкам автомобильных дорог государственная компания рекомендует использовать транспондер "T-pass". Транспондер позволяет пользователям существенно экономить при проезде по платным участкам, использовать выделенные полосы для безостановочного проезда на пунктах взимания платы", – отмечают в пресс-службе.